अब रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा, रायबरेली के बाद यूपी के तीन और स्टेशनों ने की नई पहल 

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    रायबरेली जिले के ऊंचाहार, बछरावां और लालगंज रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन की सुविधा शुरू की गई है। स्टेशन मास्टर कक्ष के पास वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे बिना किसी शुल्क के नैपकिन प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पहल 'स्वस्थ महिला – सशक्त महिला' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा प्रदान करना है। महिला यात्रियों ने रेलवे के इस कदम की सराहना की है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायबरेली रेलवे स्टेशन के बाद अब जिले के तीन और स्टेशन पर एक नई पहल की गई है। अब स्टेशन पर यात्रा कर रही किशोरी, युवती और महिलाओं को निश्शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए तीनो स्टेशन के स्टेशन मास्टर कक्ष के पास विशेष सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है।

    यह सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क तीनो स्टेशन पर रहेगी और इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा उपलब्ध कराना है। मशीन से नैपकिन निकालने के लिए किसी सिक्के या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह पहल ''''स्वस्थ महिला – सशक्त महिला'''' अभियान के तहत की गई है। इससे न केवल महिला यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा सकेगा। महिला यात्रियो ने रेलवे के इस कदम की सराहना की है।

    वाणिज्य निरीक्षक डीडी शुक्ल का कहना है कि अभी रायबरेली रेलवे स्टेशन में इस सुविधा को दिया जाता था लेकिन अब बछरावां,ऊंचाहार,लालगंज व डलमऊ जैसे स्टेशन पर भी ये सुविधा शुरू कर दिया गया। जिन्होने कहा कि आने वाले समय में ऐसी और भी सुविधाएं बढ़ाने की योजना अन्य छोटे स्टेशन पर है, ताकि महिला यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सहज बनाया जा सके।