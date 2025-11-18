दूसरे के नाम पर नौकरी करने व जबरन जमीन लिखवाने का आरोप, चार पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। खीरों के तिवारी खेड़ा निवासी महिला समेत दो लोगों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश निवासी युवक के फर्जी कागजात के आधार पर सेना में नौकरी करने व गांव स्थित भूमि धोखाधड़ी कर लिखवा लेने का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह से की। एसपी के आदेश पर खीरों पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

गांव निवासी रानी व सचिन वाजपेयी ने गांव के ही अमित कुमार शुक्ला, उनकी पत्नी शिखा तिवारी, भाई अंकित शुक्ल व मां ऊषा देवी के विरुद्ध तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि अमित ने हिमाचल प्रदेश निवासी गौरव सिंह चौहान के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर सेना में नौकरी हासिल की और गौरव बनकर बीते कई वर्षों से नौकरी कर रहा है।

आरोप है कि सब कुछ जानकर भी उसके परिवारजन इस फर्जी वाड़े में उसका साथ दे रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि चारों आरोपितों द्वारा उन्हें व परिवारजन को जान माल की धमकी दी जा रही है। रानी ने आरोप लगाया कि आरोपितों द्वारा गांव स्थित उनकी एक भूमि धोखाधड़ी कर अपने नाम करा ली गई।

भूमि के एवज में उसे दस हजार रुपये बयाना व चेक दी गई थी, जिसमें चेक भी फर्जी निकली। इसके अतिरिक्त उसके पिता द्वारा बनवाई गई सरकारी कालोनी पर भी आरोपितों ने जबरन कब्जा कर उसे बेघर कर दिया है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपित को नौकरी से बर्खास्त कराए जाने समेत कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।