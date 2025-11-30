Language
    रायबरेली में एनटीपीसी के पास स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख

    By Safeer Ahmed Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    रायबरेली में एनटीपीसी गेट के पास एक स्क्रैप गोदाम में शनिवार रात आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के अनुसार, आग आतिशबाजी के कारण लगी। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास स्थित यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के स्क्रैप गोदाम में शनिवार की रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

    फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जल कर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि आतिशबाजी से गाेदाम में आग लग गई।

    ऊंचाहार कस्बा निवासी मोहम्मद अनवर यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से स्क्रैप का काम करते हैं। उन्होंने एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास गोदाम बना रखा है। शनिवार की रात अचानक उनके गोदाम में आग लग गई। धू-धू कर गोदाम में रखे सामान से उठती लपटाें ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये देख अफरा तफरी मच गई।

    स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एनटीपीसी के अग्निशमन दल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। अनवर का कहना है कि वह देर शाम गोदाम बंदकर घर चले गए थे।

    स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें घटना की जानकारी मिली। अनवर समेत स्थानीय सूफियान, शिवमूर्ति शुक्ल, सूरज शुक्ल, राजेश प्रजापति आदि ने आशंका जताई कि बारात में हो रही आतिशबाजी से ही गोदाम में आग लगी होगी। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि आग की लपटें लोगों के घरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती।

    अनवर के अनुसार आग से गोदाम में रखा स्क्रैप का सामान जल कर राख हो गया है। कोतवाल अजय कुमार राय का कहना है कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एसडीएम राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि राजस्व निरीक्षक को भेजकर घटना की जांच कराई जा रही है।