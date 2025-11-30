रायबरेली में एनटीपीसी के पास स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख

जागरण संवाददाता, रायबरेली। एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास स्थित यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के स्क्रैप गोदाम में शनिवार की रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जल कर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि आतिशबाजी से गाेदाम में आग लग गई। ऊंचाहार कस्बा निवासी मोहम्मद अनवर यूनिक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से स्क्रैप का काम करते हैं। उन्होंने एनटीपीसी गेट नंबर दो के पास गोदाम बना रखा है। शनिवार की रात अचानक उनके गोदाम में आग लग गई। धू-धू कर गोदाम में रखे सामान से उठती लपटाें ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये देख अफरा तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एनटीपीसी के अग्निशमन दल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। अनवर का कहना है कि वह देर शाम गोदाम बंदकर घर चले गए थे।

स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें घटना की जानकारी मिली। अनवर समेत स्थानीय सूफियान, शिवमूर्ति शुक्ल, सूरज शुक्ल, राजेश प्रजापति आदि ने आशंका जताई कि बारात में हो रही आतिशबाजी से ही गोदाम में आग लगी होगी। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि आग की लपटें लोगों के घरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती।