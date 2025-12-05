रायबरेली में नमकीन बनाने वाले कारखाने में लगी आग, गैस सिलेंडर विस्फोट से मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। विकास नगर मुहल्ला स्थित नमकीन बनाने के कारखाने में संदिग्ध परिस्थिति में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग दौड़े। लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे कि इसी बीच गोदाम में रखे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट के तेज धमाके से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

कस्बे के यशपाल कपूर मार्ग से सटे विकास नगर हरिशंकर नमकीन, चीनी के बतासे, गुड़ के सेव बेचने का काम करते हैं। बाजार में उनकी दुकान है, जबकि विकास नगर की सकरी गली में स्थित मकान में उन्होंने कारखाना बना रखा है।

शुक्रवार की सुबह कारखाने में खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई। कारखाने से धुआं उठता देख अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में आस पास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए।