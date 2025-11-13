अवैध वसूली पर रायबरेली-फतेहपुर के एआरटीओ समेत 11 पर एफआईआर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। एसटीएफ ने मौरंग गिट्टी के ओवरलोड वाहनों से हो रही अवैध वसूली पर बड़ी कार्रवाई की है। फतेहपुर और रायबरेली के एआरटीओ, पीटीओ (यात्री कर अधिकारी) समेत 11 के विरुद्ध लालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसटीएफ ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 114 ट्रक व डंपरों की सूची बरामद की गई।

एसटीएफ उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी ने लालगंज कोतवाली में दी तहरीर में उल्लेख किया कि एसटीएफ को काफी दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि कई जनपदों में परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ओवरलोड वाहन चलवाए जा रहे हैं। इन वाहनों से प्रतिमाह मोटी धनराशि वसूली जा रही है।

मौरंग गिट्टी के ओवरलोड वाहनों को निकालने में सभी से प्रतिमाह रुपये लिए जा रहे हैं। मंगलवार की रात एसटीएफ टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ओवरलोड वाहनों से अवैध तरीके से रुपये लेने वाला आरोपित लालगंज-डलमऊ तिराहे के पास सुनसान स्थान पर स्कार्पियो में बैठा है।

इस पर एसटीएफ ने लालगंज कोतवाली पुलिस के साथ स्कार्पियो में बैठे अंबारा पश्चिम निवासी मोहित सिंह को पकड़ा गया। उसके पास से कई एटीएम, चेक व नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही उसके पास से 114 वाहनों की गाड़ी नंबर सहित सूची भी बरामद की गई है।

पकड़े गए आरोपित ने स्वीकार किया वह फतेहपुर की एआरटीओ के चालक सिकंदर को 2500 रुपये प्रति गाड़ी प्रति माह दे रहा है। इसके साथ ही पीटीओ के चालक को 2500 रुपये प्रति वाहन प्रति माह दिया जा रहा है। रायबरेली के एआरटीओ के दीवान नौशाद को 3500 रुपये और पीटीओ के चालक को प्रति माह 1500 रुपये प्रति ट्रक या डंपर को निकालने के दिए जा रहे हैं।

इसमें आरोपित भी वाहन स्वामी से प्रति वाहन 500 रुपये कमीशन ले रहा है। इन सभी 114 वाहनों की सूची अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है तो दोनों जनपदों के एआरटीओ व पीटीओ इन वाहनों का चालान या जुर्माने की कार्रवाई नहीं करते हैं।

इसके साथ ही ट्रक या डंपर चालकों से लोकेशन देने के लिए 300 रुपये लिए जाते हैं। इस दौरान डलमऊ की ओर से आए एक ओवरलोड वाहन चालक ने भी स्वीकार किया कि प्रति चक्कर लोकेशन के लिए 300 रुपये नकद या फिर खाते में देना पड़ता है।

इनके विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर फतेहपुर एआरटीओ पुष्पांजलि, फतेहपुर एआरटीओ चालक सिकंदर, फतेहपुर जनपद के पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी, फतेहपुर पीटीओ के अशोक तिवारी, रायबरेली एआरटीओ अंबुज, रायबरेली परिवहन विभाग के दीवान नौशाद, रायबरेली पीटीओ रेहाना, रायबरेली पीटीओ चालक सुशील, मोहित सिंह, सुनील यादव, मिथुन पर एफआईआर दर्ज कराई गई।