Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में दिव्यांग को घर में घुसकर पीटा, दारोगा समेत नौ पर FIR

    By Pulak Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    रायबरेली में एक दिव्यांग के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर बछरावां में तैनात दारोगा समेत नौ लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई है। प ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दिव्यांग के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर बछरावां में तैनात दारोगा समेत नौ लोगों पर हरचंदपुर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरचंदपुर के दाऊदपुर निवासी दिव्यांग विश्वास उर्फ सौरभ ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि 18 जून की रात पांच से छह लोग घर में घुस आए और चारपाई पर ही उसे मारने पीटने लगे और उसे उठाकर ले जाने लगे। जब उसकी मां ने पूछा तो बताया कि बछरावां थाने से हैं। मैं दारोगा हूं एक लाख रुपये का इंतजाम करो नहीं तो बेटे का एनकाउंटर कर देंगे।

    इस पर उसकी मां ने 45 हजार रुपये दिए। इसके बाद उसे पकड़कर बछरावां थाने ले आए। दूसरे दिन सुबह दारोगा ने उसे लाकअप से बाहर निकाला और शौचालय की तरफ ले गए। जहां मौजूद दो लोगों ने उसे मारा पीटा। आरोप है कि उसे 18 से 24 जून तक बिना किसी कारण लाकअप में रखा गया।

    मारपीट से उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसकी मां को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। सौरभ का कहना है कि उसने बछरावां थाने में सभी आरोपितों के विरुद्ध तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जुलाई को इसकी सूचना एसपी व पुलिस महानिदेशक को दी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    उसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। हरचंदपुर थानाध्यक्ष हरिकेश सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश बछरावां थाने में तैनात दारोगा जीतेश सिंह, बछरावां के विशुनपुर रोड कस्बा निवासी प्रवेश वर्मा, नीमटीकर के शिवकुमार व छह अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।