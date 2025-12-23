रायबरेली में दिव्यांग को घर में घुसकर पीटा, दारोगा समेत नौ पर FIR

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दिव्यांग के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर बछरावां में तैनात दारोगा समेत नौ लोगों पर हरचंदपुर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हरचंदपुर के दाऊदपुर निवासी दिव्यांग विश्वास उर्फ सौरभ ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि 18 जून की रात पांच से छह लोग घर में घुस आए और चारपाई पर ही उसे मारने पीटने लगे और उसे उठाकर ले जाने लगे। जब उसकी मां ने पूछा तो बताया कि बछरावां थाने से हैं। मैं दारोगा हूं एक लाख रुपये का इंतजाम करो नहीं तो बेटे का एनकाउंटर कर देंगे।

इस पर उसकी मां ने 45 हजार रुपये दिए। इसके बाद उसे पकड़कर बछरावां थाने ले आए। दूसरे दिन सुबह दारोगा ने उसे लाकअप से बाहर निकाला और शौचालय की तरफ ले गए। जहां मौजूद दो लोगों ने उसे मारा पीटा। आरोप है कि उसे 18 से 24 जून तक बिना किसी कारण लाकअप में रखा गया।

मारपीट से उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसकी मां को बुलाकर उसे सौंप दिया गया। सौरभ का कहना है कि उसने बछरावां थाने में सभी आरोपितों के विरुद्ध तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जुलाई को इसकी सूचना एसपी व पुलिस महानिदेशक को दी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।