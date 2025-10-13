त्योहारी सीजन में भीड़ में फंसे यात्री, इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें हुई फुल 

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही रायबरेली से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थिति यह है कि अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है और कई ट्रेनों में तो रिजर्वेशन ही बंद हो चुका है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म है जिसमें 35 जोड़ी के तकरीबन रूटीन ट्रेनों का आवागमन होता है। जिनमें अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग अधिक व वेटिंग तक बंद कर दिया गया है । जिसको लेकर त्योहार में घर पहुंचने के लिए दूर दराज शहर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

रिजर्वेशन सुपरवाइजर प्रभारी सरोज का कहना है कि गाड़ी संख्या 14207 पद्मावत एक्सप्रेस में 5 नवंबर तक वेटिंग बंद हो चुकी है, यानी अब उसमें आरक्षण संभव नहीं है। काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस में 4 नवंबर तक वेटिंग 80 से अधिक चल रही है।

वहीं, 13005 हावड़ा -अमृतसर मेल में भी वेटिंग पूरी तरह बंद हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उद्योग नगरी एक्सप्रेस में 70 से अधिक वेटिंग और नीलांचल एक्सप्रेस में 8 नवंबर तक टिकट उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति दीपावली पर अपने घर जाने या त्योहार के बाद लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

यात्री धीरज, नीरज, धीरू, मुकेश कुमार का कहना है कि तो रेलवे को त्योहारों के दौरान जिन रूट की ट्रेनों में वेटिंग अधिक व वेटिंग तक बंद कर दिया गया है उन रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।