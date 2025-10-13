Language
    त्योहारी सीजन में भीड़ में फंसे यात्री, इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें हुई फुल 

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है, जिससे टिकट बुकिंग मुश्किल हो गई है। दिल्ली-पटना और रायबरेली जैसे रूटों पर ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल है। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। तत्काल टिकट के लिए भी मारामारी मची है।

    रायबरेली से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही रायबरेली से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थिति यह है कि अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है और कई ट्रेनों में तो रिजर्वेशन ही बंद हो चुका है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म है जिसमें 35 जोड़ी के तकरीबन रूटीन ट्रेनों का आवागमन होता है। जिनमें अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग अधिक व वेटिंग तक बंद कर दिया गया है । जिसको लेकर त्योहार में घर पहुंचने के लिए दूर दराज शहर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

    रिजर्वेशन सुपरवाइजर प्रभारी सरोज का कहना है कि गाड़ी संख्या 14207 पद्मावत एक्सप्रेस में 5 नवंबर तक वेटिंग बंद हो चुकी है, यानी अब उसमें आरक्षण संभव नहीं है। काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस में 4 नवंबर तक वेटिंग 80 से अधिक चल रही है।

    वहीं, 13005 हावड़ा -अमृतसर मेल में भी वेटिंग पूरी तरह बंद हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उद्योग नगरी एक्सप्रेस में 70 से अधिक वेटिंग और नीलांचल एक्सप्रेस में 8 नवंबर तक टिकट उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति दीपावली पर अपने घर जाने या त्योहार के बाद लौटने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

    यात्री धीरज, नीरज, धीरू, मुकेश कुमार का कहना है कि तो रेलवे को त्योहारों के दौरान जिन रूट की ट्रेनों में वेटिंग अधिक व वेटिंग तक बंद कर दिया गया है उन रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

    रोजाना हजारों लोग रायबरेली स्टेशन से सफर करते हैं और त्योहारी सीजन में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसके बावजूद रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों या कोच की व्यवस्था नहीं की गई है।

    उधर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन त्योहार को लेकर किया जाएगा। कुछ रूटों पर चलाई भी जा रही है। जिन रूट पर अधिक यात्री होंगे उन रूट पर अतिरिक्त कोच के साथ ही जरूरत पर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी।