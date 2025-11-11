Language
    Family ID Card: तुरंत बनवा लें ये कार्ड, एक साथ मिल सकेगा 76 सरकारी योजनाओं का लाभ

    By Pulak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:17 AM (IST)

    रायबरेली में राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी कार्ड मुफ्त में बनाए जा रहे हैं। जिला पूर्ति विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैमिली आईडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को 76 योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना जरूरी है और उनका आधार नंबर किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना भी अनिवार्य है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आइडी (एक परिवार-एक पहचान) कार्ड निश्शुल्क बनवाया जा रहा है। इस काम के लिए जिला पूर्ति विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है।

    इसके तहत निराश्रित महिला पेंशन 927, दिव्यांग पेंशन 2285 व वृद्धा पेंशन की लगभग पांच हजार लाभार्थी की सूची में पात्रों की जांच कर उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे।

    पात्रों के बने राशन कार्ड का नंबर ही उनकी फैमिली आइडी कार्ड नंबर होगा। इसके अतिरिक्त बचें नामों की सूची विभाग को वापस कर दी जाएगी। इस काम के लिए छह तहसीलों के 14 पूर्ति निरीक्षक लगाए गए हैं।

    शासन सभी परिवारों की फैमिली आइडी बनवाई जा रही है। नियोजन विभाग के अतिरिक्त जिला पूर्ति विभाग को भी फैमिली आइडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इससे जिले में शीघ्र फैमिली आइडी बनाई जा सके।

    आठ हजार दो सौ 12 के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग तेजी से काम किया कर रहा है। अभी तक दिव्यांग व निराश्रित लोगों के कार्ड बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि वृद्धा पेंशन की सूची पर काम किया जा रहा है।

    एक ही कार्ड से मिल सकेगा 76 योजनाओं का लाभ

    फैमिली आइडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को 76 योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। यह नंबर 12 अंकों का है, इसमें पूरे परिवार का ब्योरा होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को फैमिली आइडी से जोड़ा जा रहा है।

    फैमिली आइडी कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। लोगों को आय, जाति और निवास व अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। जबकि राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए भी फैमिली आइडी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

    फैमिली आइडी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना जरूरी है। इसके साथ ही उनका आधार नंबर किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना भी अनिवार्य है।

    ताकि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए सत्यापित हो सके। यदि आधार से लिंक नंबर बदल गया है तो आवेदक को नवीन व सही मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराते हुए अपडेट कराना होगा।

    उच्चाधिकारियों के आदेश पर दिव्यांग, निराश्रित व वृद्ध के फैमिली आइडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। विभागों द्वारा दी गई सूची में पात्रों के राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है।
    उबैदुर्रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी