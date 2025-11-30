Language
    दिसंबर से फरवरी तक त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें रहेंगी रद, टिकट करने से पहले देख लें लिस्ट

    By Pulak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    दिसंबर से फरवरी तक तीन एक्सप्रेस ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर रद रहेंगी, जिससे यात्रियों को दिक्कत होगी। बनारस-देहरादून जनता एक्सप्रेस, बनारस-दिल्ली काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस और त्रिवेणी एक्सप्रेस (टनकपुर-सिंगरौली और टनकपुर-शक्तिनगर) रद होने वाली ट्रेनों में शामिल हैं। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने यह जानकारी दी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक दिसंबर से फरवरी तक अलग-अलग तिथियों में तीन ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इससे जिले व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

    यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि गाड़ी संख्या 15119 बनारस से देहरादून जाने वाली जनता एक्सप्रेस, 15127 बनारस से दिल्ली जाने वाली काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस, 15128 दिल्ली से बनारस जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, 15074 टनपुर से सिंगरौली जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस, 15073 सिंगरौली से टनकपुर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस, 15076 टनकपुर से शक्तिनगर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस, 15075 शक्तिनगर से टनकपुर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में निरस्त रहेगी।

