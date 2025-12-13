रायबरेली में रेलवे की भूमि पर शुरू हुई खुदाई, कई घरों के बंद हो जाएंगे रास्ते

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। रेलवे स्टेशन लालगंज में सुंदरीकरण समेत अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं। जिसको लेकर अब रेलवे ने अपनी जमीन पर चहारदीवारी बनाने के लिए खुदाई शुरू कराई है। यदि यह दीवार बन जाती है तो कई घरों के आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। बता दें कि विजय शंकर मिश्रा, राजेश स्वर्णकार, रमेश श्रीवास्तव, जहीर अहमद, काशी स्वर्णकार समेत अन्य लोगों के घरों का मुख्य द्वार रेलवे की जमीन की तरफ है।

वह कई पीढ़ियों से उसी तरफ से आ जा रहे हैं। इतना ही नहीं सुभाष नगर, दुर्गा मंदिर के बगल से जाने वाला रास्ता व पूरे देवी मुहल्ले का मुख्य मार्ग भी रेलवे की तरफ ही खुलता है, जिससे प्रतिदिन काफी संख्या में मुहल्ले वाले आते जाते हैं।

लगभग एक दशक पहले रेलवे ने अपनी भूमि का चिंहाकन कराते हुए चहारदीवारी खड़ी कराई थी, लेकिन इन घरों व रास्तों के सामने दीवार न खड़ी कराकर उन्हें आवागमन का मार्ग दे दिया था। लगभग एक साल पहले लालगंज रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत योजना के तहत सुंदरीकरण के लिए किया गया। 21 फरवरी 2024 को तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा ने स्टेशन का निरीक्षण कर जरूरी निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कॉलोनियों का निर्माण हुआ था।