पुलिस मुठभेड़ में कानपुर के दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, तमंचे और नगदी समेत कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, रायबरेली। महिला से सोने की चेन लूटने के दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में एक आरोपित के दाएं व दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी का कहना है कि दोनों आरोपित लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उन पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।

एएसपी ने बताया कि खीरों के बभनखेड़ा मजरे लच्छीपुर निवासी श्यामा गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि वह पांच दिसंबर को घर पर ही बनी दुकान पर बैठी थीं। तभी दो लोग आए और उनसे पान मसाला मांगा, जैसे ही वह पान मसाला लेने दुकान के अंदर मुड़ी, तभी एक आरोपित ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन झटके से खींच ली।

इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं दोनों आरोपित लालगंज की ओर बाइक से फरार हो गए। एएसपी ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही थी। इसी दौरान शुक्रवार की रात खीरों पुलिस को मुखबिर से आरोपितों के क्षेत्र में होने के बारे में सूचना मिली।

इस पर पुलिस व एसओजी टीम ने खीराें के खांडेपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर आरोपितों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई कर दोनों आरोपितों कानपुर नगर के दिगंबर जैन स्कूल बादशाह नगर सब्जी मंडी निवासी विकास पांडेय व मकान नंबर 270 लाल बंगला कानपुर नगर निवासी रितेश गौतम को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में विकास के बाएं और रितेश के दाहिने पैर में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि घटना से चार-पांच दिन पूर्व दोनों आरोपित खीरों स्थित विकास के रिश्तेदार के यहां आए थे, रास्ते में दुकान पर सामान खरीदने के दौरान उन्होंने महिला के गले में चेन पड़ी देख वारदात की योजना बनाई थी।