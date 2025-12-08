माघ मेले में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, लखनऊ में स्थापित होगा नया चार्जिंग प्वाइंट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से लखनऊ के बीच वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या माघ मेला के दौरान बढ़ाई जाएगी। अभी इस मार्ग पर कुल चार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मेला अवधि में यात्रियों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी को देखते हुए बसों की संख्या 10 से 15 कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रयागराज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार का कहना है कि माघ मेला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना प्रदेश स्तर पर तैयार की जा रही है।