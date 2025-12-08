माघ मेले में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, लखनऊ में स्थापित होगा नया चार्जिंग प्वाइंट
प्रयागराज में माघ मेले के दौरान इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। लखनऊ में एक नया चार्जिंग प्वाइंट स्थापित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से लखनऊ के बीच वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या माघ मेला के दौरान बढ़ाई जाएगी। अभी इस मार्ग पर कुल चार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मेला अवधि में यात्रियों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी को देखते हुए बसों की संख्या 10 से 15 कर दी जाएगी।
प्रयागराज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार का कहना है कि माघ मेला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना प्रदेश स्तर पर तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी ताकि यात्रियों को यात्रा में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
उन्होंने जानकारी दी कि बसों के बढ़े बेड़े को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि बसों का संचालन निर्बाध रूप से संभव हो सके।
चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद बसों की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। माघ मेला के दौरान बढ़ाई जाने वाली यह व्यवस्था यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देगी।
