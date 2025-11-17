डंपर की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, मां-बेटी समेत चार लोगों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डलमऊ के चौदह मील के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पिता व चार वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। हादसे में मां बेटी समेत चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डलमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेते हुए चालक काे हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की देर शाम डलमऊ के सराय दिलावर निवासी आशिक अली अपनी पत्नी शाहीन बानो, आठ वर्षीय बेटी अरीबा व चार वर्षीय पुत्र अरसम को लेकर बाइक से रहे थे। वहीं डलमऊ के ही पूरे बांकी सिंह मजरे खड़गपुर निवासी रामकुमार व नीरज कुमार भी एक बाइक से जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि रायबरेली से मुराई बाग की ओर जाते समय चौदह मील के पास दोनों बाइकें आपस में टकरा कर अनियंत्रित हो गई, जिससे सभी बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर के चालक ने ये देख वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक तक डंपर आशिक अली व अरसम को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिससे पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

वहीं, डंपर की चपेट में आने से शाहीन बानो, अरीबा, रामकुमार व नीरज भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुन आस पास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। आनन फानन सभी घायलों को सीएचसी से ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।