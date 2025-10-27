दहेज के लिए गला दबाकर महिला की हत्या, पति-ससुर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। नेवादा गांव में शनिवार को मिले गांव निवासी साबिया के शव के मामले में पुलिस ने महिला के पति व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। रविवार को पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को नेवादा गांव निवासी साबिया का शव घर के कमरे के बेड पर पड़ा मिला था। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी थे। हालांकि ससुरालीजन ने पुलिस को साबिया द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना दी थी।

दहेज के लिए बेटी की हत्या कोतवाली पहुंची मृतका की मां फातिमा ने दहेज के लिए बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। मृतका के भाई मोहम्मद हनीफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन की शादी साढ़े तीन वर्ष पूर्व शरीफ के साथ हुई थी।

शादी के बाद ही शरीफ व उसके पिता अब्दुल रहीस ने साबिया से और दहेज लाने की मांग की थी। दहेज की मांग को लेकर आए दिन आरोपित साबिया को मारते पीटते और प्रताड़ना देते रहते थे। शुक्रवार को ससुरालीजन ने सूचना दी कि साबिया ने आत्महत्या कर ली।

शरीर पर चोट के निशान जब वह और उनका परिवार वहां पहुंचे तो देखा कि साबिया के शरीर पर चोट के निशान बने हैं। मोहम्मद हनीफ ने पुलिस को दी तहरीर में शरीफ व अब्दुल रहीस पर उसकी बहन की हत्या किए जाने का आरोप लगाया।

रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर साबिया की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अजय राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से साबिया की मौत होने की पुष्टि हुई है।