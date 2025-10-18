Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली पर यूपी-दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इस रूट पर चलाई गई एक्स्ट्रा बसें, इन लोगों को मिलेगा फायदा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    दीपावली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, रायबरेली डिपो ने दिल्ली रूट पर 38 बसें चलाईं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, काठगोदाम और गोरखपुर रूट पर भी एक-एक बस चलाई गई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली पर यूपी-दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इस रूट पर चलाई गई एक्स्ट्रा बसें, इन लोगों को मिलेगा फायदा

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम रायबरेली डिपो से शनिवार को दिल्ली रूट पर 38 बसों का संचालन किया गया। यात्रियों की सुविधा व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

    अधिकारियों ने बताया कि दीपावली की भीड़ के चलते राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अधिक से अधिक बसों का संचालन कर लोगों को समय से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पर्व के मद्देनजर अन्य महत्वपूर्ण रूटों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को काठगोदाम और गोरखपुर रूट पर एक-एक अतिरिक्त बस चलाई गई। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि शनिवार को भीड़ अधिक होने पर 40 बसों का रूटचार्ट दिल्ली के लिए तैयार किया गया था। जिनमें 38 बसों का संचालन किया गया। जिन्होने बताया कि दिल्ली के लिए पहले से नियमित 8 बसों का संचालन किया जा रहा था।

    त्योहार को देखते हुए इस रूट पर 10 बसों को अतिरिक्त 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। शनिवार को अधिक भीड़ होने पर 38 बसें दिल्ली भेजी गई है। जबकि काठगोदाम व गोरखपुर के लिए एक एक बसें शनिवार को चलाई गई है। जिन्होने बताया कि 176 बसों में 158 को इस बार इसी लिए अलर्ट पर रखा गया है कि ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।