दीपावली पर यूपी-दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इस रूट पर चलाई गई एक्स्ट्रा बसें, इन लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम रायबरेली डिपो से शनिवार को दिल्ली रूट पर 38 बसों का संचालन किया गया। यात्रियों की सुविधा व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।



अधिकारियों ने बताया कि दीपावली की भीड़ के चलते राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अधिक से अधिक बसों का संचालन कर लोगों को समय से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पर्व के मद्देनजर अन्य महत्वपूर्ण रूटों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

शनिवार को काठगोदाम और गोरखपुर रूट पर एक-एक अतिरिक्त बस चलाई गई। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि शनिवार को भीड़ अधिक होने पर 40 बसों का रूटचार्ट दिल्ली के लिए तैयार किया गया था। जिनमें 38 बसों का संचालन किया गया। जिन्होने बताया कि दिल्ली के लिए पहले से नियमित 8 बसों का संचालन किया जा रहा था।