    स्टेशनों पर बनेंगे डीलक्स पे-एंड-यूज टॉयलेट, यात्रियों की बड़ी समस्‍या दूर करने के लिए रेलवे ने उठाया महत्‍वपूर्ण कदम

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    रेल यात्रियों की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल स्टेशनों पर पर्याप्त शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब स्टेशन पर ड

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल स्टेशनों पर पर्याप्त शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब स्टेशन पर डीलक्स पे-एंड-यूज शौचालय बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर लंबे समय से साफ-सुथरे शौचालयों की मांग की जा रही थी। नई व्यवस्था के तहत रायबरेली स्टेशन पर दो जगहों पर निर्माण प्रस्तावित है।

    रायबरेली स्टेशन पर रोजाना 2200 से 2500 टिकटधारक व बाहर से आने वाले भारी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ने व पुराने ढांचे के कारण यात्रियों को शौचालय के उपयोग में परेशानी होती है। नए शौचालयों के निर्माण से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डिजाइन इस प्रकार होगी कि हर श्रेणी के यात्री आसानी से उपयोग कर सकें।

    पे-एंड-यूज माडल से नियमित रखरखाव होगा, जिससे रेलवे को आर्थिक सहयोग मिलेगा और सुविधाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे व्यस्त स्टेशनों पर इस पहल से स्वच्छता प्रबंधन मजबूत होगा।

    इन शौचालयों में आधुनिक सामग्री, बेहतर वेंटिलेशन, पर्याप्त पानी, हैंड वाश सुविधा, बच्चों के लिए छोटे कमोड, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैंडरेल व नियमित सफाई के लिए स्टाफ की तैनाती की जाएगी। रेलवे स्टेशनों के शौचालयों की खराब हालत और अपर्याप्त संख्या को लेकर यात्रियों की शिकायतें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आती रही हैं।

    रायबरेली के साथ ही बछरावां,ऊंचाहार,लालगंज जैसे स्टेशनों पर शौचालयों की कमी गंभीर समस्या रही है। नई व्यवस्था से यात्रियों को राहत मिलने के साथ रेलवे शिकायतों से भी निजात पा सकेगा। सहायक मंडल अभियंता आइके सिंह का कहना है कि डीलक्स पे-एंड-यूज शौचालय बनाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। जिसको लेकर दो स्थल प्रस्ताव के लिए देखा गया है।