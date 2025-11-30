ठगों ने खाते से उड़ाए 6.86 करोड़ रुपये, इस साल सामने आए साइबर अपराध के 1456 मामले

जागरण संवाददाता, रायबरेली। किसान हो या मजदूर या फिर कोई आमजन, पाई-पाई जोड़कर खाते में जमा करता है कि जरूरत पड़ने पर वह रुपया काम आ सके, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर ठग उन्हें बैंक अधिकारी तो कभी अधिक मुनाफा दिलाने के वादे पर ओटीपी या लिंक भेजकर अपना शिकार बना लेते हैं। जिले में इस वर्ष साइबर ठगों ने करीब छह करोड़ 86 लाख रुपये लोगों के खातों से पार कर दिए, इनमें मात्र 28 लाख की ही रिकवरी हो सकी।

डिजिटलीकरण से कई फायदे हैं, लोगों के काम घर बैठे होने लगे। हालांकि, जो सजग नहीं है उनके लिए यह घातक भी है। इस वर्ष साइबर अपराध के 1456 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें साइबर ठगों में जनपद के लोगों को शिकार बनाते हुए करीब 6.86 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। इसमें पुलिस रिकार्ड में 88 मामले ही दर्ज किए जा सके हैं।