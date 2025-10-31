Language
    यूपी के इस जिले में जल्द होगा मुख्यमंत्री जनता सेवा बस का संचालन, किराए में मिलेगी 20% की छूट

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    रायबरेली में ग्रामीण यातायात को बेहतर बनाने के लिए परिवहन निगम मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें शुरू करने जा रहा है। इन बसों में यात्रियों को किराए पर 20% की छूट मिलेगी। दौलतपुर, धानीखेड़ा समेत कई रूट निर्धारित किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। अन्य रूटों का सर्वे भी जारी है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के ग्रामीण अंचलों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन निगम द्वारा डिपो से छह मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें संचालित किए जाने का रूटचार्ट तैयार कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत संचालित बसों में यात्रियों को किराए में 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण यात्रियों को सुलभ और किफायती यात्रा मिल सकेगी।

    अधिकारियों का कहना है कि इन बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि दौलतपुर-भोजपुर-रायबरेली, धानीखेड़ा-रायबरेली, धई-रायबरेली -फतेहपुर, सिरसाघाट-गुरूबख्सगंज-लालगंज-रायबरेली, मांझगांव-हलोर-महराजगंज-रायबरेली-परसदेपुर-छतोह-नसीराबाद व सरेनी-महरानीगंज-रघुराजसिंह-खीरो-गुरूबख्सगंज-रायबरेली मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य रूटों का सर्वे किया जा रहा है।