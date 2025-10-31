यूपी के इस जिले में जल्द होगा मुख्यमंत्री जनता सेवा बस का संचालन, किराए में मिलेगी 20% की छूट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के ग्रामीण अंचलों को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन निगम द्वारा डिपो से छह मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें संचालित किए जाने का रूटचार्ट तैयार कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत संचालित बसों में यात्रियों को किराए में 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण यात्रियों को सुलभ और किफायती यात्रा मिल सकेगी।