अब ट्रेन के बोगियों में भरा जाएगा स्वच्छ जल, लगेंगे RO; यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफार्म है। जिन पर अब नई पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस कार्य के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। नई पाइपलाइन से न केवल स्टेशन परिसर में पेयजल व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेनों में भी सीधे पानी भरा जा सकेगा। इसके साथ आरओ भी कुछ ट्रेन के बोगियों में लगाई जाएंगी। अब तक कई बार ट्रेनों को पानी भरने में परेशानी आती थी। यात्रियों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे यात्रियों को इंतजार के दौरान भी स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही रेलवे ने कुछ ट्रेनों की बोगियों में आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) सिस्टम लगाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। शुरुआती चरण में चुनिंदा कोचों में आरओ लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान शुद्ध पेयजल मिल सके। भविष्य में इस सुविधा का विस्तार अन्य बोगियों में भी किया जाएगा। यह पहल यात्रियों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है।

यात्रियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों में आरो लगने पर ठंड में भी स्वच्छ जल मिल सकेगा। कैरिज एवं वैगन विभाग के इंचार्ज एके यादव का कहना कि रायबरेली स्टेशन में भी अब ट्रेनों में पानी भरा जाएगा। जिसकी स्वीकृति मिल गई है।