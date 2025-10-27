Chhath Puja 2025: रायबरेली में छठ पूजा को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट, बसों के रात्रिकालीन विश्राम पर रोक

जागरण संवाददाता, रायबरेली। छठ पूजा पर्व को देखते हुए परिवहन निगम ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। डिपो में संचालित बसों को अलर्ट पर रखा गया है। 31 अक्टूबर तक किसी भी बस को ग्रामीण अंचलों में रात्रिकालीन विश्राम करने की अनुमति नहीं होगी। सभी बसें अपने-अपने डिपो से ही संचालित की जाएंगी।

परिवहन निगम अधिकारियों ने यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है। छठ पूजा के दौरान जिले से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं, जिससे बसों में अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है।

ऐसे में किसी भी आपात स्थिति या यातायात व्यवस्था में बदलाव को तत्काल नियंत्रित करने के लिए सभी वाहनों को डिपो पर रखने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में चालक और परिचालक की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही, बसों की तकनीकी जांच और साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। छठ पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त इन्ही बसों के फेरे बढ़ाने चलाने की भी तैयारी की जा रही है।