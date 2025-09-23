Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली ये जरूरी चीज हो गई सस्ती, दुकानों पर चार्ट लगाने के निर्देश जारी

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:38 PM (IST)

    रायबरेली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पानी के दाम कम किए गए हैं। एक लीटर की बोतल अब 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल 9 रुपये में मिलेगी। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी कम करने की मांग की है। रेलवे समीक्षा के बाद अन्य उत्पादों पर भी छूट देने पर विचार कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्टेशन पर एक रूपए सस्ता हुआ पानी, दुकानों पर चार्ट लगाने का निर्देश

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत देते हुए अब रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशनों पर एक लीटर और 500 मिलीलीटर पैक्ड पानी पहले से सस्ते दामों पर मिलेगा। हालांकि खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी में छूट दी गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर फिलहाल खाने-पीने की अन्य वस्तुओं पर यह छूट लागू नहीं की गई है। यात्रियों को अभी भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए पूर्व निर्धारित दरों का भुगतान करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों ने पानी की कीमतों में हुई इस कमी का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि खाने-पीने की अन्य वस्तुएं भी सस्ती की जाएं, तो यह कदम और अधिक प्रभावी साबित होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आगे समीक्षा के बाद अन्य उत्पादों पर भी छूट लागू करने पर विचार किया जाएगा।

    वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी में मिली छूट के बाद रेलवे स्टेशनों पर एक लीटर पानी की बोतल अब 15 रूपए की बजाय 14 रूपए में और 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रूपए की जगह 9 रूपए में बेची जाएगी। सभी अधिकृत दुकानों को निर्देश दिया है कि वे नई दरों की सूची अपनी दुकानों पर स्पष्ट रूप से चस्पा करें, जिससे यात्रियों को जानकारी हो और वे उचित मूल्य पर उत्पाद प्राप्त कर सकें।