रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली ये जरूरी चीज हो गई सस्ती, दुकानों पर चार्ट लगाने के निर्देश जारी

रायबरेली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पानी के दाम कम किए गए हैं। एक लीटर की बोतल अब 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल 9 रुपये में मिलेगी। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी कम करने की मांग की है। रेलवे समीक्षा के बाद अन्य उत्पादों पर भी छूट देने पर विचार कर रहा है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत देते हुए अब रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशनों पर एक लीटर और 500 मिलीलीटर पैक्ड पानी पहले से सस्ते दामों पर मिलेगा। हालांकि खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी में छूट दी गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर फिलहाल खाने-पीने की अन्य वस्तुओं पर यह छूट लागू नहीं की गई है। यात्रियों को अभी भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए पूर्व निर्धारित दरों का भुगतान करना पड़ रहा है।

यात्रियों ने पानी की कीमतों में हुई इस कमी का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि खाने-पीने की अन्य वस्तुएं भी सस्ती की जाएं, तो यह कदम और अधिक प्रभावी साबित होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आगे समीक्षा के बाद अन्य उत्पादों पर भी छूट लागू करने पर विचार किया जाएगा।