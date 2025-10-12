Language
    यूपी में रेलवे स्टेशन पर चार्टिंग डिस्प्ले लगाने का कार्य शुरू, यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों की सटीक जानकारी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर चार्टिंग डिस्प्ले लगाने का काम शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को ट्रेनों और कोच की सटीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह ढूंढने में आसानी होगी। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। जल्द ही यह सुविधा अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध होगी।

    रेलवे स्टेशन पर चार्टिंग डिस्प्ले लगाने का कार्य शुरू।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीकी स्तर पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्टेशन पर अत्याधुनिक चार्टिंग डिस्प्ले रैक लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो-तीन पर कुल 6 डिस्प्ले रैक लगाए गए हैं, जिनमें कुल 24 स्क्रीन चार्टिंग डिस्प्ले लगाई जा रही हैं।

    स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म है। जिसमें यात्री ट्रेनों का अधिकांश आना जाना प्लेटफॉर्म नंबर एक व संयुक्त प्लेटफॉर्म दो-तीन से होता है। स्टेशन होकर तकरीबन 34 जोड़ी से अधिक ट्रेनों का आना जाना होता है। जिसमें रिजर्वेशन करवाने के बाद ट्रेन किस कोच में आएगी और टिकट किस कोच का है उसके लिए अब नलाइन डिस्प्ले किया जाएगा।

    ये सुविधा से पहली बार रायबरेली भी जुड़ने जा रहा है। यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी जो आरक्षण कराते ही अपने टिकट की स्थिति जानना चाहते हैं। अब उन्हें चार्ट देखने के लिए भीड़-भाड़ वाले रिजर्वेशन काउंटर की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    जैसे ही रिजर्वेशन किया जाएगा, यात्री की बर्थ की जानकारी व चार्ट संबंधी अन्य डाटा डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन पर स्वतः दिखाई देने लगेगा। यह सुविधा खासकर त्योहारी सीजन और भीड़भाड़ वाले समय में अधिक उपयोगी साबित होगी।

    साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए यह सुविधा एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जिन्हें बार-बार पूछताछ काउंटर जाने में परेशानी होती थी। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्टेशन की अन्य सुविधाओं को भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा।

    रेलवे टेलीकाम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संदीप सोनकर का कहना है कि स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर दो बाकी चार डिस्प्लेरैक है। जिनमें चार्टिंग डिस्प्ले 24 लगाए जाएंगे। जिनके लगाने का कार्य शुरू टीम लगाकर करवा दिया गया है।

    यह नई व्यवस्था यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगी। अब अंतिम समय पर रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को भी अपने टिकट की स्थिति और कोच की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।