Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भवन बनकर तैयार, चंदापुर में जल्द शुरू होगा 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    रायबरेली के चंदापुर में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। अमेठी सीमा के पास होने से स्थानीय लोगों को अब बेहतर इलाज मिलेगा। चंदापुर थाने के पास बने इस सीएचसी को जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। विशेष सचिव के आदेश पर चिकित्सकों की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कौशलेंद्र सिंह की पहल पर बने इस केंद्र से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। चंदापुर की महराजगंज से दूरी करीब 12 किमी है, लेकिन अमेठी सीमा की दूरी 15 ििकिमी है। इससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को इलाज के लिए अभी तक महराजगंज सीएचसी आना पड़ता था या फिर लोग अमठी जनपद के तिलाेई जाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब लोगों को चंदापुर में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का भवन बनकर तैयार हो गया है। चंदापुर थाने के पास सीएचसी भवन बनाया गया है। जल्द ही यह भवन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। विशेष सचिव के आदेश पर जल्द ही यहां चिकित्सकों की तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सीएचसी को जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है।

    चंदापुर में पुराने समय से यहां साप्ताहिक बाजार व समय-समय पर मेला लगता है। करीब पांच वर्ष पूर्व यहां पुलिस चौकी बनाई गई। 25 मई 2025 को पुलिस महानिदेशक ने यहां थाने का शुभारंभ किया। चंदापुर स्टेट के ही कौशलेंद्र सिंह की पहल पर 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी भवन बनकर तैयार है। जल्द ही इसे विभाग को सौंपने की तैयारी है।

    विशेष सचिव ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। 19 अगस्त 2025 को भेजे गए पत्र में फिजीशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, दत्त चिकित्सक समेत छह चिकित्सक, तीन स्टाफ नर्स, एक एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाईजिनिस्ट, दो फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एक वरिष्ठ सहायक व एक डार्क रूम सहायक तैनात करने के निर्देश दिए। इस पत्र को संज्ञान में लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डाक्टर व स्टाफ की तैनाती की औपचारिकताएं पूरी होते ही मरीजों को यहां इलाज मिलने लगेगा।

    भवन बनकर तैयार होने के बाद विभाग को हैंडओवर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

    -डा. नवीन चंद्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली