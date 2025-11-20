भवन बनकर तैयार, चंदापुर में जल्द शुरू होगा 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

जागरण संवाददाता, रायबरेली। चंदापुर की महराजगंज से दूरी करीब 12 किमी है, लेकिन अमेठी सीमा की दूरी 15 ििकिमी है। इससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को इलाज के लिए अभी तक महराजगंज सीएचसी आना पड़ता था या फिर लोग अमठी जनपद के तिलाेई जाते थे।

अब लोगों को चंदापुर में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का भवन बनकर तैयार हो गया है। चंदापुर थाने के पास सीएचसी भवन बनाया गया है। जल्द ही यह भवन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। विशेष सचिव के आदेश पर जल्द ही यहां चिकित्सकों की तैनाती की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सीएचसी को जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है।

चंदापुर में पुराने समय से यहां साप्ताहिक बाजार व समय-समय पर मेला लगता है। करीब पांच वर्ष पूर्व यहां पुलिस चौकी बनाई गई। 25 मई 2025 को पुलिस महानिदेशक ने यहां थाने का शुभारंभ किया। चंदापुर स्टेट के ही कौशलेंद्र सिंह की पहल पर 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी भवन बनकर तैयार है। जल्द ही इसे विभाग को सौंपने की तैयारी है।

विशेष सचिव ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र भेजकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। 19 अगस्त 2025 को भेजे गए पत्र में फिजीशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, दत्त चिकित्सक समेत छह चिकित्सक, तीन स्टाफ नर्स, एक एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाईजिनिस्ट, दो फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एक वरिष्ठ सहायक व एक डार्क रूम सहायक तैनात करने के निर्देश दिए। इस पत्र को संज्ञान में लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डाक्टर व स्टाफ की तैनाती की औपचारिकताएं पूरी होते ही मरीजों को यहां इलाज मिलने लगेगा।