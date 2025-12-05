Language
    UP में घर के दरवाजे बैठी वृद्धा के साथ बदमाशों ने कर दी ये हरकत, पान मसाला खरीदने के बहाने दिया वारदात को अंजाम

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    रायबरेली के सेमरी में बदमाशों ने एक वृद्धा से पान मसाला खरीदने के बहाने सोने की चेन छीन ली। श्यामा गुप्ता नामक वृद्धा दुकान के बाहर बैठी थी, तभी बाइक ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सेमरी (रायबरेली)। सेमरी चौराहा से लालगंज रोड पर वर्मा नहर के पास स्थित एक दुकान से बदमाशों ने पान मसाला खरीदने के बहाने वृद्धा की सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना में वृद्धा को चोट भी आ गई। शाम के समय हुई इस घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। श्यामा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह शाम को दुकान के बाहर बैठी थी।

    इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और उन्हें 100 रुपये का नोट देकर पान मसाला मांगा। जैसे ही वह सामान निकालने के लिए दुकान की ओर मुड़ी, पीछे से बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह चोटिल हो गईं। इसी दौरान बदमाशों ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली और लालगंज की ओर फरार हो गए। इस दौरान सामने खड़े किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया।

    घटना से वृद्धा बदहवास हो गई। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना को लेकर लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि अगर कोई अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहां जाए। लोगों ने जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने की मांग की है। थानाध्यक्ष खीरों संतोष सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कराई जा रही है।