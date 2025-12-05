UP में घर के दरवाजे बैठी वृद्धा के साथ बदमाशों ने कर दी ये हरकत, पान मसाला खरीदने के बहाने दिया वारदात को अंजाम

संवाद सूत्र, सेमरी (रायबरेली)। सेमरी चौराहा से लालगंज रोड पर वर्मा नहर के पास स्थित एक दुकान से बदमाशों ने पान मसाला खरीदने के बहाने वृद्धा की सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना में वृद्धा को चोट भी आ गई। शाम के समय हुई इस घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। श्यामा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह शाम को दुकान के बाहर बैठी थी।

इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और उन्हें 100 रुपये का नोट देकर पान मसाला मांगा। जैसे ही वह सामान निकालने के लिए दुकान की ओर मुड़ी, पीछे से बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह चोटिल हो गईं। इसी दौरान बदमाशों ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली और लालगंज की ओर फरार हो गए। इस दौरान सामने खड़े किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया।