यूपी में संचालन ठप मामले में 59 बसों के चालक-परिचालकों को नोटिस, विभाग ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो में 22 अक्टूबर को अचानक बस संचालन प्रभावित हो गया। डिपो में तैनात 22 अनुबंधित व 37 नियमित कुल 59 बसों के चालक और परिचालक ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उस दिन सुबह से ही बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ लगी रही, परंतु बसें नहीं चलने से लोग इधर-उधर भटकते रहे।

कई यात्री अपने गंतव्य तक निजी वाहनों से पहुंचे, जिससे विभाग की आय में कमी आई और निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। परिवहन निगम अधिकारियों ने बताया कि अनुपस्थित चालक व परिचालकों से बिना पूर्व सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी 59 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि बस संचालन बंद रहने से निगम को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। जिसको लेकर 22 अनुबंधित व 37 निगम के चालक-परिचालकों को नोटिस जारी किया गया है।