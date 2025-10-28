लखनऊ से इस जगह जाने वाली परिवहन निगम की बस सेवा बंद, यात्री कर रहे बहाली की मांग

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डलमऊ तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत मलिकभीटी से लखनऊ जाने वाली परिवहन निगम की बस सेवा बंद होने से यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने बस सेवा को तत्काल बहाल करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि रायबरेली डिपो से संचालित यह बस प्रतिदिन मलिकभीटी से लखनऊ के लिए चलती थी, जिससे आसपास के ग्रामीणों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सुविधा मिलती थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस के संचालन बंद होने पर बीते नौ अक्टूबर को शिकायत भी जिलाधिकारी से किया गया है। जिससे उन्हें लखनऊ जाने के लिए निजी वाहनों या महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से इस रूट पर बस सेवा फिर से शुरू करने की अपील की है।