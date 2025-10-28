लखनऊ से इस जगह जाने वाली परिवहन निगम की बस सेवा बंद, यात्री कर रहे बहाली की मांग
रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र में मलिकभीटी से लखनऊ जाने वाली बस सेवा बंद होने से यात्री परेशान हैं। ग्रामीणों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी बस सेवा शुरू नहीं हुई है। लोगों ने परिवहन विभाग से बस सेवा बहाल करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। परिवहन निगम के अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। डलमऊ तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत मलिकभीटी से लखनऊ जाने वाली परिवहन निगम की बस सेवा बंद होने से यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने बस सेवा को तत्काल बहाल करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि रायबरेली डिपो से संचालित यह बस प्रतिदिन मलिकभीटी से लखनऊ के लिए चलती थी, जिससे आसपास के ग्रामीणों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सुविधा मिलती थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बस के संचालन बंद होने पर बीते नौ अक्टूबर को शिकायत भी जिलाधिकारी से किया गया है। जिससे उन्हें लखनऊ जाने के लिए निजी वाहनों या महंगी टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से इस रूट पर बस सेवा फिर से शुरू करने की अपील की है।
ग्रामीणों का आरोप है कि यात्रियों की संख्या कम बताकर बस संचालन में लापरवाही बरती जा रही थी, जबकि इस मार्ग पर हमेशा पर्याप्त यात्री मिलते हैै। विजय कुमार,हर्षित कुमार,धनंजय,विक्रम,हर्ष का कहना है कि यदि बस सेवा शीघ्र बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि यूपी 33 बीटी 1945 को नियमित चलाने का निर्देश है। जिसे क्यों नही चलाया जा रहा है इसको लेकर डिपो के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
