    छत्तीसगढ़ जा रही बस रायबरेली में हाईवे पर पलटी, 6 यात्री घायल; डिग्गी से मिली शराब की बोतलें

    By Safeer Ahmed Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    रायबरेली में लखनऊ-छत्तीसगढ़ हाईवे पर एक निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें छह यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ से छत्तीसगढ़ जा रही एक निजी बस डिडौली पुल के पास हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। हादसे के समय बस में 60 यात्री सवार रहे।

    घटना में छह यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दो की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है, जबकि चार को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    शनिवार की देर रात एक बस लखनऊ से सवारियां लेकर छत्तीसगढ़ के लिए निकली। बस डिडौली पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए। यात्रियों की चीख पुकार सुन शहर के इंदिरा नगर निवासी सुयश समेत अन्य राहगीर भी मदद के लिए रुक गए। सभी यात्रियों को किसी तरह बस से निकाला गया।

    हादसे में बस में सवार सीतापुर के सुकेठा निवासी रंजीत, आरती, रेशमा, पिंकू, सेवटा निवासी अंजना घायल हो गईं। घायलों की मदद के दौरान सुयश भी घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अंजना व सुयश की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें भर्ती कर लिया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया।

    छत्तीसगढ़ निवासी मोहनू साहू का कहना है कि वह भी बस में यात्रा कर रहे थे। लखनऊ से उन्होंने यात्रा आरंभ की। उनका कहना है कि बस काफी दूर से लहराकर चल रही थी। चालक बस पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिससे हादसा हो गया।

    बताया कि उनके पुत्री की सगाई है, जिसमें शामिल होने के लिए वह जा रहे थे, लेकिन हादसे के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि बस की डिग्गी में शराब की बोतल भी मिली है। थानाध्यक्ष हरिकेश सिंह का कहना है कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।