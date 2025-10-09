विधानसभा चुनाव 2027 में किसकी बनेगी सरकार? यूपी के नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
रायबरेली में बसपा जिलाध्यक्ष चौधरी रत्नेश कुमार पटेल ने कहा कि जनता वर्तमान सरकार से खुश नहीं है और आगामी चुनाव में बसपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने बसपा, सपा और भाजपा तीनों की सरकारें देखी हैं, लेकिन बसपा सरकार को बेहतर माना है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाली रैली में रायबरेली से 15-20 हजार लोग शामिल होंगे।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। सरकार से जनता खुश नहीं है, इसलिए चुनाव में सरकार के विरोध में वोट डालेगी। जनता ने बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारें देख ली हैं। लोगों का कहना है कि बसपा की सरकार अच्छी थी। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। ये बातें बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी रत्नेश कुमार पटेल ने कहीं। उन्होंने कहा कि आम जन के पास जाइए तो लोग कहते हैं कि बहनजी की ही सरकार बेहतर थी।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार को मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल में बहन कु. मायावती के आवाहन पर बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। जिनमें पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सिर्फ अपने जनपद से ही लगभग 15 से 20 हजार लोग रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ट्रेनों, बसों से ही नहीं बल्कि लोग अपने रुपये लगाकर निजी वाहनों से भी रैली में शामिल होने जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 2200 से अधिक बूथ हैं, प्रत्येक बूथ को मिला लिया जाए तो जनपद में पार्टी के लगभग एक लाख कार्यकर्ता हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से जनता ने समाजवादी पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देख ली, जिसके आधार पर जनता आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करेगी, लेकिन हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं।
हर जगह से जो बातें सामने निकलकर आती हैं, वह पार्टी के पक्ष में हैं। जनता वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, आने वाले चुनाव में जनता सरकार के विरोध में वोट करेगी, साथ ही रैली में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, इन सब बातों को देखकर हम आश्वस्त हैं कि आगामी चुनाव में बसपा की ही सरकार बनेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोग तीनों सरकारों का कार्यकाल देख चुके हैं। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। इस लिए कोई एक जाति या समुदाय नहीं बल्कि सभी पार्टी के साथ हैं।
