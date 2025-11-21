SIR Form का कोई भी कॉलम न रहे खाली, SDM ने बूथ लेवल एजेंट प्रणाली की लागू
रायबरेली के शिवगढ़ में एसडीएम गौतम सिंह ने बीएलए और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया और बीएलए से गणना प्रपत्र का विवरण जल्द पूरा करने को कहा। एसडीएम ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। ब्लाक सभागार में एसडीएम गौतम सिंह ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की बात कही।
एसडीएम ने बीएलए को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में गणना प्रपत्र का विवरण कार्य जल्द से जल्द पूरा करें और बीएलओ के साथ मिलकर मतदाताओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि सुपरवाइजर अपनी टीम के साथ प्रत्येक परिवार से प्रपत्र समय पर जमा कराएं।
प्रपत्र जमा करते समय भरे गए विवरण की बारीकी से जांच की जाए, ताकि कोई भी कालम खाली न रहे। बीएलए को हर मतदाता के घर जाकर सीधे संपर्क करने की बात कही गई, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह, लेखपाल तुषार साहू समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
