SIR Form का कोई भी कॉलम न रहे खाली, SDM ने बूथ लेवल एजेंट प्रणाली की लागू

संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। ब्लाक सभागार में एसडीएम गौतम सिंह ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की बात कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसडीएम ने बीएलए को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में गणना प्रपत्र का विवरण कार्य जल्द से जल्द पूरा करें और बीएलओ के साथ मिलकर मतदाताओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि सुपरवाइजर अपनी टीम के साथ प्रत्येक परिवार से प्रपत्र समय पर जमा कराएं।