यूपी में शादी-पिकनिक के लिए रोडवेज बस बुकिंग के नियम बदले, घंटे के हिसाब से अब इतना लगेगा किराया

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बारात व पिकनिक जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए अब रोडवेज बसों की बुकिंग पहले से कहीं अधिक आसान कर दी गई है।

परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा और अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब एक माह पहले नहीं बल्कि एक सप्ताह पहले ही रोडवेज डिपो पहुंचकर बस बुक करा सकते हैं।

कई बार सहालग या अन्य विशेष तिथियों पर बुक कराने के लिए निजी बसें भी नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में लोग छोटे कई वाहन बुक करके आते जाते हैं। परिवहन निगम की ओर से शादी, पिकनिक व अन्य निजी कार्यक्रमों के लिए 400 किलोमीटर (आना–जाना) व 24 घंटे के लिए बस का किराया मात्र 27,808 रुपये निर्धारित किया गया है। बस बुकिंग के लिए आवेदक को एआरएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा।