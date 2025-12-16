Language
    रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, एम्स ले जाते समय हुई मौत

    By Parbhat Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।

    संवाद सूत्र, हरचंदपुर (रायबरेली)। लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रहे बाइक सवार युवक को सरावां मोड़ के पास हाईवे पर अज्ञात वाहन ने रविवार की देर रात टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर से घायल बाइक सवार के एम्स पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई।

    गुरबक्शगंज के अलीपुर आइमा निवासी ऋषभ चौधरी रविवार देर रात बाइक से लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रहा था। लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग पर सरावां मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

    आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवार को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने युवक को एम्स रेफर कर दिया, लेकिन एम्स पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। थानाध्यक्ष हरिकेश सिह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    तेज रफ्तार पिकअप पलटा

    बछरावां में लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुरुवा चौराहे के पास सोमवार सुबह रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रहा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लदी करीब 36 मुर्गियों की मौत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    इलाज के दौरान चालक की मौत

    महराजगंज रायबरेली मार्ग पर नवोदय चौराहे के पास रविवार देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर चौराहे के पास स्थित तीन पान की गुमटी व एक आटो को तोड़ते हुए राम बाबू के घर में घुस गया। राम बाबू के दरवाजे रखा टिनशेड तोड़ दिया। उनके घर में सो रहे लोग बाल-बाल बच गए।

    घटना में ट्रक चालक राम मनोहर निवासी मानपुर सरावां पोस्ट रुस्तमपुर थाना मिल एरिया घायल हो गए। आस पास मौजूद लोगों ने घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाल जगदीश यादव का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।