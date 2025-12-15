रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, घायलों का चल रहा इलाज

जागरण टीम, रायबरेली। अलग-अलग सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं चार लोग घायल हो गए। आस पास मौजूद लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। अमावां शहर के बस्तेपुर निवासी अभिनव शुक्ला शनिवार की देर रात बाइक से घर जा रहे थे। तभी सारस चौराहे के पास किसी वाहन ने पीछे से बाइक में जाेरदार टक्कर मार दी। हादसे में अभिनव गंभीर रूप से घायल हो गए।

आस पास मौजूद लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मिल एरिया थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

जगतपुर के पूरे विजई निवासी बुधेंद्र सिंह रविवार को पैदल अपने खेत जा रहे थे। जगतपुर-सलोन मार्ग पर पंडित का पुरवा गांव के पास बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग बुधेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।आस पास मौजूद लोगों ने घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया।

ऊंचाहार में प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंधरी पुरथाना निवासी की सीता देवी रविवार की दोपहर रिश्तेदार शिवचंद निवासी इटैली थाना सलोन के साथ बाइक से ऊंचाहार कस्बा जा रही थी। तभी मदारी गंज गांव स्थित रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दोनों लोग सड़क पर गिरकर घायल गए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. मनोज शुक्ल ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए दो लोगों का इलाज किया गया है।