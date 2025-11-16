रेलवे ला रहा है ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीनें, अब स्टेशनों पर गूंजेगी 'गरम चाय–समोसा' की आवाज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में रेलवे लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में अब प्लेटफॉर्मों पर ‘गरम चाय-गरम समोसा’ की पुकार धीरे-धीरे बीते जमाने की बात होती जा रही है।

रेलवे ने स्टेशनों पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीनें (एवीएम) लगाने का फैसला किया है, जिनसे यात्री 24 घंटे कैशलेस तरीके से नाश्ता, पेय पदार्थ और अन्य पैक फूड खरीद सकेंगे। इसकी शुरुआत जल्द ही स्टेशन से की जाएगी, और ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी।

यूपीआई आधारित डिजिटल इंटरफेस से संचालित ये मशीनें पूरी तरह संपर्क-रहित खरीद प्रक्रिया उपलब्ध कराती हैं। यात्री केवल स्कैन कर भुगतान करते ही तुरंत सामान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भीड़भाड़ वाले समय में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। देर रात सफर कर रहे यात्रियों को भी बिना किसी दुकानदार की उपलब्धता की चिंता किए ताजे पैक खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मशीनों में स्नैक्स, चाय-कॉफी, पेय पदार्थ, बिस्किट, नमकीन और अन्य हल्के खाद्य पदार्थों की विविधता उपलब्ध कराई जाएगी।