लोगों पायलट को ट्रैक पर दूर से दिखाई दी कुछ चीज, पहले लगा लाश है मगर जब पास जाकर देखा तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर बुधवार की देर रात को एक दुर्घटना लोको पायलट की सतर्कता से टल गई। जौनपुर-रायबरेली एक्सप्रेस (14201) जब प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची, उसी दौरान ट्रैक पर एक व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दिया। ट्रेन चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे किसी अप्रिय घटना से बचाव हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक सूचना मिलने पर लोकोपायलट ने समझा कि ट्रैक पर कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि संबंधित व्यक्ति मृत नहीं था बल्कि नशे की हालत में ट्रैक पर लेटा हुआ था।

आरपीएफ कर्मियों ने उसे सुरक्षित ट्रैक से हटाया और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एके सिंह का कहना है कि मौत की सूचना पर जांच में व्यक्ति जिंदा था जिसके नशे में होने पर ट्रैक पर लेटा था।