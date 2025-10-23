Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लोगों पायलट को ट्रैक पर दूर से दिखाई दी कुछ चीज, पहले लगा लाश है मगर जब पास जाकर देखा तो उड़ गए होश

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जौनपुर-रायबरेली एक्सप्रेस के ट्रैक पर एक नशे में धुत व्यक्ति लेटा मिला। लोको पायलट की सतर्कता से तुरंत ब्रेक लगाने पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आरपीएफ और जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर बुधवार की देर रात को एक दुर्घटना लोको पायलट की सतर्कता से टल गई। जौनपुर-रायबरेली एक्सप्रेस (14201) जब प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची, उसी दौरान ट्रैक पर एक व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दिया। ट्रेन चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे किसी अप्रिय घटना से बचाव हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभिक सूचना मिलने पर लोकोपायलट ने समझा कि ट्रैक पर कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि संबंधित व्यक्ति मृत नहीं था बल्कि नशे की हालत में ट्रैक पर लेटा हुआ था।

    आरपीएफ कर्मियों ने उसे सुरक्षित ट्रैक से हटाया और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एके सिंह का कहना है कि मौत की सूचना पर जांच में व्यक्ति जिंदा था जिसके नशे में होने पर ट्रैक पर लेटा था।

    रायबरेली से जौनपुर के बीच रायबरेली से ही एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो बुधवार की देर रात को जौनपुर से आने पर उसे प्लेटफार्म नंबर तीन पर खड़ा करना था। जिन्होने बताया कि व्यक्ति के पूरी तरह से होश में आने पर उसकी पहचान होने पर उसके खिलाफ ट्रैक को अवरोध करने के मामले में केस दर्ज किया जाएगा।