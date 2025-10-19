रायबरेली: आश्रम में अघोरी पुजारी की नृशंस हत्या से सनसनी, पत्नी की आंखों के सामने बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

संवादसूत्र, जागरण ● सलोन (रायबरेली)। क्षेत्र के मुर्तजानगर गांव स्थित एक आश्रम में धनतेरस की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहाँ आश्रम में रह रहे अघोरी पुजारी मोहन नाथ अघोरी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

मृतक मोहन नाथ अघोरी मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के रहने वाले थे और पिछले करीब बीस वर्षों से मुर्तजानगर गांव में अपना आश्रम बनाकर साधना कर रहे थे। उनकी पत्नी द्रौपदी अघोरी, जो पश्चिम बंगाल की निवासी हैं, उनके साथ ही आश्रम में रहती थीं।

जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, पुलिस ने दो संदिग्धों को लिया हिरासत में पुजारिन द्रौपदी के मुताबिक, रात लगभग 12 बजे कुछ अज्ञात बदमाश आश्रम में घुस आए और बाबा से विवाद करते हुए मारपीट करने लगे। जब पत्नी द्रौपदी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो बदमाश मौके से भाग निकले। इसके बाद दंपती ने किसी तरह रात गुजारने का प्रयास किया और सो गए। लेकिन रात करीब तीन बजे वही बदमाश दोबारा आश्रम में लौट आए और सोते हुए बाबा मोहन नाथ अघोरी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब तक बाबा कुछ समझ पाते, तब तक बदमाशों ने उन पर कई वार कर उनकी मौके पर ही हत्या कर दी। हमले के दौरान बाबा की पत्नी चीखती रही। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। सुबह सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।