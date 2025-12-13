Language
    राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए गांव और कस्बों से चलेंगी 70 बसें, 25 दिसंबर को लखनऊ में होगा भव्य कार्यक्रम

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    रायबरेली में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए गांव और कस्बों से लगभग 70 बसें चलाई जाएंगी, ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें और इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का हिस्स ...और पढ़ें

    राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए गांव और कस्बों से चलेंगी 70 बसें।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ में 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम होगा। जहां पर आने जाने में किसी भी यात्रियों को दिक्कत न हो उसके लिए शासन के आदेश पर परिवहन निगम डिपो की बसें राजस्व गांवो से लेकर प्रमुख कस्बों तक से संचालित किया जाएगा।

    इसको लेकर 70बसों को आवंटित कर दिया गया है। जिन बसों के चालक व परिचालकों की ड्यूटी लगाने के साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजा गया।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि 24 व 25 दिसंबर को रायबरेली डिपो की 70 बसों को संचालित ग्रामीणांचल के राजस्व गांव से लेकर प्रमुख कस्बों से किया जाएगा। जिसको लेकर चालक व परिचालक के साथ ही अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।

    राजधानी की लाइफ लाइन कही जाने वाली गोमती के किनारे हाेकर पांच लाख से अधिक लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के साथ ही ग्रीन कारिडोर भी जनता काे सौंप दिया जाएगा।