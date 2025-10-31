Language
    यूपी में परिवहन निगम के 51 परिचालकों से क्या गलती हो गई जो नोटिस हो गया जारी? मांगा गया स्पष्टीकरण

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    रायबरेली में परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रियों और बिना बुकिंग के सामान ले जाने के मामले सामने आए हैं। 25 मई 2025 से 30 अगस्त 2025 तक हुई जांच में 39 बिना टिकट यात्री और 2700 किग्रा बिना बुकिंग का सामान पकड़ा गया। क्षेत्रीय प्रबंधक ने 51 परिचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रियों व बगैर बुकिंग सामग्री ले जाने के मामले में 51 परिचालकों को नोटिस जारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 25 मई 2025 से 30 अगस्त 2025 तक हुई जांच में विभिन्न टीमों ने 39 बिना टिकट यात्रियों व लगभग 2700 किग्रा बिना बुकिंग की सामग्री बसों में पकड़ी थी।

    यह चेकिंग रायबरेली डिपो की बसों में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, काठगोदाम, बलिया, बहराइच, गोरखपुर, जायस, सलोन समेत अन्य रूटों पर की गई थीं। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर 51 परिचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।