यूपी में परिवहन निगम के 51 परिचालकों से क्या गलती हो गई जो नोटिस हो गया जारी? मांगा गया स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रियों व बगैर बुकिंग सामग्री ले जाने के मामले में 51 परिचालकों को नोटिस जारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 25 मई 2025 से 30 अगस्त 2025 तक हुई जांच में विभिन्न टीमों ने 39 बिना टिकट यात्रियों व लगभग 2700 किग्रा बिना बुकिंग की सामग्री बसों में पकड़ी थी।