यूपी के इस जिले में अपात्र बताकर 395 राशन कार्ड निरस्त, तहसील का चक्कर काट रहे लोग

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से जुड़े राशन कार्डों को अपात्र बताकर निरस्त किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कार्ड निरस्त होने से उपभोक्ताओं में अफरातफरी मची हुई है। कार्ड निरस्त होने का कारण जानने के लिए कार्डधारक कोटेदारों को घेरने में जुटे है। कोटेदार भी भारी संख्या में कार्ड निरस्त होने से चकित हैं। केवल लालगंज कस्बे की बात करें तो कोटे की महज आठ दुकानें हैं।

सभी दुकानों को मिलाकर अब तक 395 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं, जिनमें 1777 यूनिट जुड़े थे। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों से जुड़े लोगों को अपात्र बताकर भारी संख्या में राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। जिसके चलते ग्रामीण उपभोक्ता भी परेशान होकर कार्ड निरस्त किए जाने का कारण जानने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं।

भारी संख्या में राशन कार्ड व यूनिट कटने से कुछ कोटे की दुकानें ऐसी हैं, जो एक हजार यूनिट से भी कम हो गई हैं। ऐसे में उनके लिए कमाई तो छोंड़ो राशन को दुकान तक लाने व वितरण करने में आने वाला खर्च तक निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उनके सामने दुकान छोड़ने के अलावा अब कोई रास्ता नही बचेगा।