यूपी के इस जिले में 7.83 करोड़ की लागत से 28 सड़कों की होगी मरम्मत, टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के सुरजूपुर, अभयदाता मंदिर, गल्ला मंडी रोड समेत कई सड़कें ऐसी हैं, जो वर्षों से बदहाल हैं। इन मार्गों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। कई बार अफसरों से इन मार्गों को बनवाने की गुहार भी लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला।

अफसरों की अनसुनी के कारण लोग इन मार्गों से आने जाने से बचने लगे थे, बहुत जरूरी होने पर ही आवागमन कर रहे थे। अब नगर पालिका ने इन मार्गों के मरम्मत की तैयारी की है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनकी मरम्मत कराई जाएगी, जिसके बाद आवागमन सुगम होगा।

शहर के सुरजूपुर, अभयदाता मंदिर, गल्ला मंडी रोड समेत 28 सड़कों का निर्माण या मरम्मत कराई जानी है। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत मिली धनराशि से शहर की कई मुख्य सड़कों की मरम्मत, डामरीकरण या इंटरलाकिंग का काम कराया जाना है।

इनमें सुपर मार्केट स्थित खालसा चौक से आंबेडकर मूर्ति तक, इंदिरा नगर क्रासिंग से बरगद चौराहा तक, बस स्टाप चौराहा से कानपुर रोड तक अखिलेश पुरम से काशीराम कालाेनी तक, सुलतानपुर रोड पर ओवरब्रिज से अभयदाता मंदिर होते हुए भवानी पेपर मिल तक समेत कई मार्गों का डामरीकरण होना है।

इन सभी मार्गों पर दिन रात वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इनमें विशेषकर शहर के प्रमुख मंदिरों में शामिल अभयदाता मंदिर का मार्ग बदहाल होने से श्रद्धालुओं समेत आमजन को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।