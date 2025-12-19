रायबरेली में लालगंज और सरेनी के राशन कार्डाें से हटेंगे बिना KYC वाले 21 हजार नाम

संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होने के बाद अब जिन नामों की ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है उनके नाम काटे जाएंगे। सरेनी व लालगंज विकास खंड मिलाकर लगभग 21 हजार नाम काटे जाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा राशनकार्ड में दर्ज नामों की पात्रता जांचने के लिए ई-केवाईसी कराना शुरू किया था। कई बार समय देने के बाद भी अभी भी हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपने नामों की ई-केवाईसी नही कराई है। लगातार समय देने के बाद भी ई-केवाईसी न कराने वालों के नामो का खाद्यान्न सरकार ने रोक दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईपाश मशीन में राशन के लिए कार्ड नंबर डालने पर ई-केवाईसी न कराने वालों के नाम के आगे सस्पेंडेड लिखकर आता है। अब उन नामों को हटाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। लालगंज विकास खंड में 1,21,314 यूनिट व सरेनी विकास खंड में 1,30,606 यूनिट कुल 2,51,920 यूनिट राशनकार्डाें में दर्ज हैं। दोनों जगहों पर मिलाकर अब तक केवल 2,31,189 यूनिटों की केवाईसी ही हो सकी है। केवाईसी का प्रतिशत अभी भी केवल 91.96 है।