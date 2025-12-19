Language
    रायबरेली में लालगंज और सरेनी के राशन कार्डाें से हटेंगे बिना KYC वाले 21 हजार नाम

    By Parbhat Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होने के बाद अब जिन नामों की ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है उनके नाम काटे जाएंगे। सरेनी व लालगंज विकास खंड मिलाकर लगभग 21 हजार नाम काटे जाएंगे।

    बता दें कि सरकार द्वारा राशनकार्ड में दर्ज नामों की पात्रता जांचने के लिए ई-केवाईसी कराना शुरू किया था। कई बार समय देने के बाद भी अभी भी हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने अपने नामों की ई-केवाईसी नही कराई है। लगातार समय देने के बाद भी ई-केवाईसी न कराने वालों के नामो का खाद्यान्न सरकार ने रोक दिया था।

    ईपाश मशीन में राशन के लिए कार्ड नंबर डालने पर ई-केवाईसी न कराने वालों के नाम के आगे सस्पेंडेड लिखकर आता है। अब उन नामों को हटाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है।

    लालगंज विकास खंड में 1,21,314 यूनिट व सरेनी विकास खंड में 1,30,606 यूनिट कुल 2,51,920 यूनिट राशनकार्डाें में दर्ज हैं। दोनों जगहों पर मिलाकर अब तक केवल 2,31,189 यूनिटों की केवाईसी ही हो सकी है। केवाईसी का प्रतिशत अभी भी केवल 91.96 है।

    ऐसे में अब आपूर्ति विभाग ने शेष बचे 20731 बिना केवाईसी वाले नामों को काटने का निर्णय लिया है। आपूर्ति निरीक्षक वीर सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी न कराने वालों के नाम राशनकार्ड से काट दिए जाएंगे। उन्होंने सभी कार्ड धारकों से राशनकार्ड में दर्ज सभी नामों की ई-केवाईसी शीघ्र कराने के लिए कहा है।