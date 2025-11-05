Language
    कौन है सीएम योगी को हत्या की धमकी देने वाला युवक? बाराबंकी पुलिस ने लखनऊ से दबोचा

    By Sunil Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    बाराबंकी पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले मनीष दुबे नामक युवक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। सोरांव के बरजी गांव का रहने वाला मनीष लखनऊ में टेंट का कारोबार करता है। उसने 112 पर फोन करके धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संसू, सोरांव। बाराबंकी पुलिस ने सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोली मारकर हत्या की धमकी देने वाले युवक को लखनऊ से दबोच लिया। बाराबंकी पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए युवक से गहन पूछताछ करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना को लेकर प्रदेश में सनसनी फैल गई। हत्या की धमकी देने वाला युवक सोरांव के बरजी गांव का रहने वाला है, पिछले एक दशक से परिवार के साथ लखनऊ में रहता है।

    जानकारी के अनुसार सोरांव थाना क्षेत्र के बरजी गांव निवासी मनीष दुबे पुत्र दयाराम दुबे करीब एक दशक पूर्व परिवार के साथ लखनऊ में निवास करता है। मनीष टेंट हाउस का व्यापार करता है। दो नवंबर को उसने 112 बाराबंकी पुलिस को फोन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने की धमकी दी। मामले में बाराबंकी पुलिस ने आरोपी मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मोबाइल ट्रेस करते हुए खोज शुरू कर दी।

    मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा होने के चलते हरकत में आई बाराबंकी पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने आरोपी के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। सोमवार को पुलिस ने उसे लखनऊ से दबोच लिया। बताते हैं कि पूछताछ में उसने बताया कि उसका मूल निवास बरजी गांव है।

    ग्रामीण बताते हैं कि मनीष चार भाइयों में सबसे छोटा है और भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे का छोटा भाई है। पुलिस उसका अपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया है, घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा है।

    मामले को लेकर सोरांव पुलिस जांच पड़ताल करने बरजी गांव पहुंची तो परिवार के लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। सोरांव पुलिस मनीष दुबे की कुंडली खोजने में जुट गई है। परिवार के साथ गांव के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है।