रसिक दुलारी मौत मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, एसआईटी जांच की मांग; लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम के पास बने गुरुकृपा कुंज अपार्टमेंट में 25 वर्षीय साधु रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र याचिका भेजी गई है।

अधिवक्ता प्रह्लाद कृष्ण शुक्ल ने इस पत्र याचिका में मांग की है कि मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की जाए। यह मामला देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।