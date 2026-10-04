शिष्य की मौत के 9 दिन बाद संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम की अपील, रसिक दुलारी की मृत्यु पर संवेदनाएं व्यक्त

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार की शाम संदेश जारी कर रसिक दुलारी शरण की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। आश्रम से जारी संदेश में श्रद्धालुओं, साधकों और आम जनमानस से मामले को लेकर अपुष्ट जानकारी, अफवाह व अनुमान के आधार पर संत प्रेमानंद की छवि धूमिल न करने की अपील की है।

संदेश जारी कर मृत्यु पर संवेदनाएं श्रीराधा केलिकुंज के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर जारी संदेश में कहा है कि साधक दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की दुखद मृत्यु से संत प्रेमानंद व समस्त परिकर आहत है। ट्रस्ट साधक के परिवार के साथ पूरी तरह संवेदना व सहानुभूति प्रकट करता है।

आश्रम जांच में कर रहा है पूरा सहयोग श्रीहित राधा केलिकुंज ट्रस्ट पुलिस की निष्पक्ष व तथ्यात्मक जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। जांच पूरी होने तक ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं, साधकों और आमजनमानस से किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी, अफवाह अथवा अनुमान के आधार पर संत प्रेमानंद व आश्रम की छवि को धूमिल करने वाला बयान अथवा प्रचार न करें। पुलिस की निष्पक्ष जांच में घटना के वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाएगा।