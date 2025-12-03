यूपी की मतदाता सूची से हट जाएंगे ये डेढ़ लाख नाम, अब तक 70% के करीब गणना प्रपत्र हो चुके हैं डिजिटाइज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नैनी के कमल प्रकाश, प्रीतमनगर की कामिनी पटेल, फूलपुर की कांता त्रिपाठी, हंडिया के कीर्ति सिंह व कोरांव की कंचन वर्मा की मौत वर्ष 2004 तथा 2005 में हो चुकी है, फिर भी इनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। ऐसे एक-दो नहीं बल्कि डेढ़ लाख मतदाता हैं जिनका निधन हो चुका है। मंगलवार शाम तक लगभग 70 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं।

जिले की मतदाता सूची में तमाम तरह की खामियां थीं। सूची को दुरुस्त करने को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान अब शुरू हुआ तो ये गड़बड़ियां भी पकड़ में आने लगीं। इसमें सबसे अहम ऐसे लगभग डेढ़ लाख मतदाताओं के नाम भी सूची में थे, जिनका निधन हो चुका है।

अब इन मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में 12070, सोरांव में 12543, फूलपुर में 10053, प्रतापपुर में 10587, हंडिया में 9935, मेजा में 6295, करछना में 9122, पश्चिमी में 11326, शहर उत्तरी में 13010, शहर दक्षिणी में 13279, बारा में 8442 व कोरांव 10913 मतदाता मृत पाए गए हैं।

वहीं 56 हजार से ज्यादा मतदाता लापता हैं, जो ट्रेस ही नहीं हो सके हैं। जिले में अब तक के अभियान में दो लाख 15 हजार मतदाता शिफ्ट पाए गए हैं। अब तक तीन लाख 28 हजार मतदाताओं ने आनलाइन फार्म भरा है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा वोटर हैं।



मतदाता सूची में मृत मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। ऐसे मतदाताओं की विधानसभावार सूची तैयार हो गई है। अभियान में इनके नाम कट जाएंगे। -पूजा मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन फार्म जमा कराने में राजनैतिक दलों के बीएलए करें सहयोग एसआइआर अभियान को लेकर मंगलवार को संगम सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि फार्म जमा कराने में दलों के बीएलए भी सहयोग करें। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा संग्रह कर डिजिटाइज कर दिया गया है।

कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एसआइआर फार्म को सबमिट करने की अवधि को बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने इस कार्य में लगे सभी संबंधित अधिकारियों व बीएलओ को शीघ्रता से शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन के कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है।

सभी बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए कहा है। दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि एसआइआर कार्य पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चल रहा है। कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी दें, जिससे शीघ्रता से निराकरण कराया जा सके। प्रतिनिधियों से अपने बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय करने के लिए कहा है।