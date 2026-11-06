Vidhan Sabha Chunav 2027 : प्रयागराज के 4887 बूथों पर पड़ेंगे वोट, अंतिम सूची जारी; कहां-कितने घटे मतदेय स्थल?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Vidhan Sabha Chunav 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रयागराज जनपद का मतदान 4887 बूथों पर होगा। अभी तक जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 5151 मतदेय स्थल थे। एसआइआर के बाद बड़ी संख्या में मतदाता घटे तो मतदेय स्थलों का भी नए सिरे से निर्धारण हुआ। इसमें 264 मतदेय स्थल घट गए हैं।

प्रति बूथ 1200 मतदाताओं का मानक रखा गया था विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में तमाम मतदाताओं के नाम कट गए थे। इसके कारण कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या काफी कम बची थी। अधिकारियों के मुताबिक निर्वाचन आयोग की ओर से बूथों का नए सिरे से निर्धारण करने के निर्देश दिए थे। इसमें प्रति बूथ 1200 मतदाताओं का मानक रखा गया था।

बूथों की अंतिम सूची जारी निर्वाचन आयोग के इसी मानक को ध्यान में रखते हुए उन बूथों का विलय कर दिया गया, जहां मतदाता काफी कम बचे थे। 19 अक्टूबर को मतदेय स्थलों की सूची का आलेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें 4897 मतदेय स्थल थे। बाद में जब पुन: देखा गया तो पता चला कि सूची में अब भी कई ऐसे मतदेय स्थल हैं, जहां मतदाता निर्धारित 1200 के मानक से कम हैं। ऐसे में फिर से बूथों का निर्धारण हुआ, जिसमें 10 बूथ और घट गए। पांच नवंबर को 4887 बूथों की अंतिम सूची जारी की गई।