प्रयागराज की मुंडेरा व 6 उप मंडियां 26 लाख रुपये से चमकेंगी, कारोबारियों और किसानों को होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवीन मंडी स्थल मुंडेरा समेत जिले की छह उप मंडियों को चमकाने का कार्य चल रहा है। 70 प्रतिशत कार्य पूरा भी हो चुका है, जबकि शेष कार्य दीपावली बाद होगा। 20 नवंबर तक कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारित की गई है।

जलभराव व गंदगी से किसान-कारोबारी परेशान थे नवीन मंडी स्थल मुंडेरा समेत छह उप मंडी फूलपुर, जारी, कोरांव, सिरसा, लेड़ियारी व जसरा की हालत दयनीय हो गई थी। मुख्य गेट जहां जर्जर स्थिति में पहुंच गया था, वहीं भीतर की हालत और भी खराब थी। जगह-जगह फैली गंदगी और बजबजाती नालियाें से यहां के कारोबारी और किसान परेशान थे। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता था। साथ ही यहां बने कमरों की हालत भी बदहाल हो चली थी।

नवीन मंडी स्थल मुंडेरा को आठ लाख मिले इसी को देखते हुए मंडी को स्वच्छ, सुंदर व व्यवस्थित बनाए बनाने के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान 2026 शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके तहत नवीन मंडी स्थल मुंडेरा को आठ और उप मंडियों को तीन-तीन लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद यहां कार्य शुरू करा दिया गया था।

सड़क निर्माण भी होगा मंडी सचिव के प्रशासनिक भवन समेत आढ़तियों की 300 दुकानों में रंगरोगन पूरा कर लिया गया है। मुंडेरा मंडी के गेट नंबर एक व दो में भी रंगरोगन का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। वर्षों से एकत्र गंदगी को भी हटाया जा चुका है। शौचालयों, नालियों व पानी की टंकियों का निर्माण अभी शेष है, जिसे दीपावली बाद कराया जाएगा। वहीं, मंडी की जर्जर सड़कों का अलग से बजट निर्धारित किया गया है। उच्चाधिकारियाें ने इसका टेंडर भी जारी कर दिया है और नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहां सड़क निर्माण भी शुरू हो जाएगा।