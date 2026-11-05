प्रयागराज में भूलभुलैया पार्क तीन करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, ओपन जिम व योग स्थल भी भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में बढ़ते शहरीकरण के बीच हरियाली और नागरिक सुविधाओं को विस्तार देने के लिए नगर निगम कालिंदीपुरम में मियावाकी पद्धति से (भूलभुलैया) पार्क विकसित किया जाएगा। नंदगांव में मियावाकी पद्धति से विकसित होने वाले पार्क पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

20 बीघा से अधिक दायरे में पार्क को विकसित करने के लिए गुरुवार को महापौर गणेश केसरवानी और नगर आयुक्त साईं तेजा ने गुरुवार को भूमि पूजन करने के बाद शिलान्यास किया। इस पार्क में 75 हजार पौधों का रोपण भी किया जाएगा।