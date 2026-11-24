जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद सेवा प्रकल्पों को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में प्रांत कार्यालय केसर भवन में अशोक सिंहल की जन्म शताब्दी वर्ष में बनी योजना के अनुसार सेवा विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, आरो को बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। चार माह तक चलने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से निश्शुल्क है। इसका उद्घाटन विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने किया। पहले दिन दस प्रशिक्षुओं ने प्रवेश लिया।

मिलिंद परांडे ने कहा, आज गुरु नानक जयंती है। समाज में समानता, नि:स्वार्थ सेवा, परिश्रम और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो संदेश गुर नानक ने दिया है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनका संदेश नर सेवा नारायण सेवा, जाति, वर्ण ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करना था।

बोले कि अशोक सिंहल के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन भी इस दिशा में तेजी से बढ़ेगा। हम सबको जन-जन तक संगठन के कार्य पहुंचाने के लिए और सक्रिय होना पड़ेगा। जो हित चिंतक अभियान चल रहा है उससे सभी को जोड़ा जाए। ऐसा होगा तभी हिंदू धर्म संस्कृति के समसामयिक विषयों का चिंतन होगा। यह प्रशिक्षण केवल उपकरणों का प्रशिक्षण नहीं बल्कि आचार-विचार, ग्राहकों से व्यवहार का भी प्रशिक्षण होगा।

काशी प्रांत के सेवा विभाग की ओर से चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं। दंत चिकित्सा, एक्यूप्रेशर सहित विभिन्न विधाओं में लोगों को जोड़ कर कौशल युक्त बनाया जा रहा है। ब्यूटीशियन के भी प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। प्रयास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करें। अपने कौशल को बढ़ाएं। इस दौरान लखनऊ क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत संगठन मंत्री राजेंद्र, प्रांत अध्यक्ष केपी सिंह, रवींद्र मोहन गोयल, अनिल सिंह, प्रो. अंबालिका, कार्यालय प्रमुख सुनील सिंह, योगेश तिवारी, शुभम कुशवाहा, लवलेश बजरंगी, शिवम द्विवेदी आदि मौजूद रहे।