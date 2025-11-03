69वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ओवरआल चैंपियन बना वाराणसी, टीम को मिले 172 अंक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। State Schools Athletics Competition मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में सोमवार को 69वीं प्रदेशीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रोचक मुकाबले देखने को मिले। ओवरआल चैंपियन 172 अंक के साथ वाराणसी रहा। समापन सत्र से पहले 400 मीटर अंडर-19 बालिका वर्ग की दौड़ में पहला स्थान अयोध्या की खुशी कुमारी ने प्राप्त किया जबकि अलीगढ की पायल शर्मा, मेरठ की छवि गोलियां क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर रहीं।

जिलों की अंक तालिका State Schools Athletics Competition अंक तालिका पर नजर दौड़ाएं तो बालक वर्ग अंडर-19 में वाराणसी 48, मेरठ 46, प्रयागराज 31 जबकि बालक वर्ग अंडर 17 में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को 35, वाराणसी को 30 और आगरा को 23 अंक मिले।

किसने कितने अंक प्राप्त किए बालक वर्ग अंडर 14 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ 25, प्रयागराज 21, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कालेज सैफई को 16, बालिका वर्ग अंडर-19 में वाराणसी 42, मेरठ 22, सहारनपुर को 21, अंडर 17 बालिका वर्ग में वाराणसी 48, अयोध्या 26, मेरठ 23, अंडर 14 बालिका में मेरठ 30, मुरादाबाद 14, गोरखपुर ने 12 अंक प्राप्त किए हैं।

व्यक्तिगत चैंपियनशिप में दिखाई प्रतिभा State Schools Athletics Competition व्यक्तिगत चैंपियनशिप की बात करें तो बालक अंडर 14 में अरशद खान ने लंबी कूद, गोला फेक, 100 मीटर दौड़ में चमक बिखेरी। सभी स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अरशद गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ से हैं।

अंडर-19 बालक वर्ग में वाराणसी के राम अनुज चैंपियन बालक अंडर 17 वर्ग में मोहम्मद समीर खान ने दम दिखाया। 800 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया जबकि 400 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वह भी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ से हैं। अंडर-19 बालक वर्ग में वाराणसी के राम अनुज चैंपियन बनें।

अंडर 17 बालिका वर्ग में वाराणसी विजयी लंबी कूद में प्रथम, 100 मीटर दौड़ में प्रथम, 400 मीटर रिले रेस में भी प्रथम रहे। अंडर 14 बालिका वर्ग की चैंपियन मेरठ की अनन्या रहीं। उन्होंने 400 मीटर, 100 मीटर और लंबी कूद में पहला स्थान हासिल किया। अंडर 17 बालिका वर्ग में वाराणसी की खुशी व काजल ने संयुक्त रूप से दम दिखाया।

अंडर-19 बालिका में वाराणसी की मनीषा का जलवा खुशी पटेल ने त्रिकूट में प्रथम, 100 मीटर हर्डल रेस में प्रथम, काजल कुमारी ने लंबी कूद में प्रथम और 100 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में भी वाराणसी की मनीषा राय की चमक दिखाई दी। 1500 मीटर दौड़ में प्रथम, चार किलोमीटर क्रास कंट्री में प्रथम, 800 मीटर दौड़ में द्वितीय, 3000 मीटर दौड़ में भी द्वितीय रहीं।

महापौर समेत अन्य अतिथि रहे मौजूद समापन सत्र के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवानी विशिष्ट अतिथि यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह रहे। उनका स्वागत संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा ने किया। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने प्रतीक चिह्न और शाल ओढाकर अतिथियों का स्वागत किया।