दिवाली और छठ पर दिल्ली-पटना रूट पर वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, NR ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली और छठ महापर्व के दौरान दिल्ली-पटना रूट पर वंदे भारत स्पेशल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। लगभग 994 किमी की दूरी यह लगभग 13 घंटे में तय करेगी।

रास्ते में यह अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी। प्रस्तावित पहली जोड़ी (02252/02251) नई दिल्ली से 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वापसी में पटना से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 16 फेरे लगाएगी। दूसरी जोड़ी (02253/02254) पटना से 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलेगी। वहीं, नई दिल्ली से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी। नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह 8:35 बजे प्रस्थान कर, दोपहर पौने तीन बजे प्रयागराज व रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना से सुबह 10 बजे चलकर, दोपहर 3.35 बजे प्रयागराज व रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।